في لقطة طريفة.. مشجع ألباني يكسر المكرونة الإسباجتي أمام جماهير إيطاليا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت أحداث ما قبل لقاء إيطاليا وألبانيا في دور مجموعات بطولة أمم أوروبا، لقطة طريفة بين جمهور المنتخبين.

وتداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأحد جماهير ألبانيا وهو يكسر المكرونة الإسباجتي وأمامه مشجع إيطالي يجلس على ركبته ويطلب منه أن لا يفعل ذلك.

الجدير بالذكر أن اللقاء انتهى بفوز منتخب إيطاليا على ألبانيا بنتيجة 2-1 على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

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