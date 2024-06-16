شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة إنبى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 يونيو 2024 12:30 ص

يختتم فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة إنبى، والمقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه، ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا بفندق النادى.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق 6 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 29.



وشهد آخر ظهور للإسماعيلى بالدوري التعادل مع البنك الأهلى بهدفين لكل فريق، فيما حقق الدراويش انتصاراً بهدفين مقابل هدف على فريق القناة في دور الـ"32" لبطولة كأس مصر.



وعكف إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الاسماعيلى رحلة استكشاف فريق انبى بمشاهدة مبارياته الأخيرة فى الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق البترولى بحثاً عن حصد انتصار جديد للدراويش بالمسابقة المحلية.