شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يحل ضيفاً ثقيلاً على طلائع الجيش اليوم فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف طلائع الجيش نظيره سموحة على استاد جهاز الرياضة العسكري في السابعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري المصري الممتاز، واستعد فريق طلائع الجيش جيدا لمباراة سموحة، حيث قام عبد الحميد بسيوني بتدارك الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال مباراة المقاولون العرب الأخيرة وكبدتهم الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث يرغب في استعادة توازنه في الدوري والعودة لسكة الانتصارات.

في المقابل، يرغب سموحة في تحقيق نتيجة إيجابية والعودة إلى الإسكندرية بنقطة التعادل حال لم يتمكن من حصد الثلاث نقاط، لمواصلة عروضه القوية بعد الفوز الهام على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الأخيرة له بالدوري.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 33 نقطة، بينما يتقدم سموحة عليه بالتواجد في المركز السادس برصيد 38 نقطة.