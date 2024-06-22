موعد مباراة الجونة وإنبي في الدوري المصري.. والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي تحت قيادة مدربه سيد ياسين بنظيره الجونة بقيادة مديره الفني علاء عبدالعال، مساء اليوم السبت على استاد بتروسبورت وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ويحتل الفريق البترولى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة، بينما يأتي الجونة في المركز 12 برصيد 31 نقطة.

موعد مباراة الجونة وإنبي والقناة الناقلة:

من المقرر أن تقام مباراة انبي والجونة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وسوف تذاع عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

حكام مباراة إنبي والجونة:

ويدير لقاء إنبي ضد الجونة الحكم السيد شعبان ويعاونه كلا من يوسف البساطي مساعد أول وكريم السعيد مساعد ثاني وحسني سلطان حكما رابعا، بينما يتولى تقنية الفيديو مصطفي عثمان ويساعده أحمد حامد فهيم مساعد لتقنية الفيديو.