شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوجه إلى الإسكندرية الليلة لخوض مباراة المصري البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الزمالك لاستئناف تدريباته اليوم، الأحد، بعد الحصول على راحة سلبية لمدة 24 ساعة، عقب الفوز على سيراميكا بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، باستاد المقاولون العرب، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادى استعدادًا لمواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر لها غدًا الاثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الأسبوع الـ 26 من عمر مسابقة الدورى، ومن المنتظر أن يتوجه الفريق إلى الإسكندرية عقب الانتهاء من التدريب للمبيت بأحد الفنادق استعدادًا للقاء الغد.

ويحتل الزمالك المركز الحادى عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق 9 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 17.