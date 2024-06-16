الامارات | موعد مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري بعيد الأضحى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق الأهلي حامل اللقب مهمة صعبة على أرض الاتحاد السكندري في المرحلة 26 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم، وفي نفس الجولة يخوض الزمالك فريق المصري البورسعيدي، فيما يبحث بيراميدز عندما يواجه بلدية المحلة الأربعاء عن تعزيز الصدارة بفوزه الحادي عشر توالياً.

واستؤنفت مباريات الدوري عقب التوقف الدولي بإقامة مباريات مؤجلة من الجولة 11، شهدت انتصار الثلاثي بيراميدز والأهلي والزمالك على كل من سموحة وفاركو وسيراميكا كليوباترا توالياً.

ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 56 نقطة من 23 مباراة، فيما يملك الأهلي 36 نقطة من16 مباراة يحتل بها المركز الرابع، بينما يأتي الزمالك في المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة من 18 مباراة.

وتبدأ مباريات عيد الأضحى بمباراة الزمالك والمصري وتكون يوم الإثنين بينما يتقابل الاتحاد مع الأهلي يوم الثلاثاء المقبل بينما يخوض المتصدر فريق بيراميدز مباراته أمام بلدية المحلة يوم الأربعاء. يأمل الزمالك في مواصلة الانتصارات التي حققها في آخر مباراتين على الاتحاد السكندري 2-0 وسيراميكا كليوباترا 2-1، ويسعى الزمالك لفك عقدة استمرت في آخر ثلاث مباريات أمام المصري، حيث تعادلا 2-2 وفاز المصري 3-2 في الموسم الماضي، قبل أن يفوز الفريق البورسعيدي بهدف في دور الذهاب.

ويأمل الأهلي في تحقيق فوزه السادس توالياً، ومواصلة الضغط على المتصدر بيراميدز الذي لعب سبع مباريات أكثر ويتفوّق على الأهلي بفارق 20 نقطة. كما يسعى الفريق الأحمر لتكرار فوزه ذهاباً على الاتحاد هذا الموسم 4-1 بالقاهرة.

ويحتل الاتحاد المركز السادس بنفس رصيد الأهلي 36 نقطة ولكن من 25 مباراة. ويأمل الفريق السكندري في إيقاف نتائجه السلبية بعدما فشل في تحقيق الفوز في المباريات الثلاث الأخيرة بالدوري، كما ودع كأس مصر من دور الـ32 أمام فريق القسم الثالث أبو قير للأسمدة.

ويحلّ متصدر الترتيب بيراميدز ضيفاً على بلدية المحلة الأربعاء في مباراة تقام بملعب السويس الجديد، بسبب غلق ستاد المحلة لأعمال الصيانة.

ويدخل بيراميدز المباراة منتشياً بتحقيق 10 انتصارات متتالية وضعته منفرداً في قمة الجدول، ويأمل في تخطي بلدية المحلة الذي يحتل المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن فاركو صاحب أول مراكز الهبوط. ويأمل بيراميدز في تأمين وضعه في قمة المسابقة والابتعاد أكثر عن مطارده الرئيسي الأهلي قبل مواجهة الفريقين المقررة يوم 12 يوليو المقبل.