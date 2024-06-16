حملة بشبابها تُشارك في تنظيم احتفالات عيد الأضحى وزيارات للمحافظين لتقديم التهنئة*

ياسر رشاد - القاهرة - قامت حملة شبابها الكيان الشبابي التابع لوزارة الشباب والرياضة بمختلف محافظات الجمهورية، بالمشاركة في تنظيم احتفالات بمناسبة عيد الأضحى المبارك بصلاة العيد و زيارات لسادة المحافظين لتقديم التهنئة بعيد الاضحي المبارك.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، دعم القيادة السياسية لكافة شباب مصر على كافة المستويات، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماماً كبيراً بتفعيل دور الشباب.



وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن تقديره للجهود التي يبذلها الشباب في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص علىي توفير الدعم اللازم لهم، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، والقيام بدورهم في خدمة المجتمع المصري.