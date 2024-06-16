القبض على 50 مشجعا إيطاليا يحملون قنابل مولوتوف قبل مباراة ألبانيا في يورو 2024

الشارقة - اميمة ياسر - قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن 50 مشجعًا إيطاليا تم تقديمهم للمحاكمة في ألمانيا بعد اعتقالهم بالأمس بتهمة التخطيط لمهاجمة مجموعة من المشجعين المنافسين (منتخب ألبانيا)، بالسكاكين وقنابل المولوتوف.

وأوضح التقرير أن المشجعين الإيطاليين قاموا بتغطية وجوههم لعدم التعرف على هويتهم وكانوا يحملون السكاكين وأدوات حادة وعبوات ناسفة محلية الصنع كانوا يستعدون لمهاجمة جماهير ألبانيا بها.

وفاز منتخب إيطاليا على حساب ألبانيا 2-1 ما دفع الطليان لتصدر المجموعة مبكرًا قبل القمة المرتقبة أمام كرواتيا المقرر اقامتها الأربعاء على ملعب فولكس بارك ستاديون في هامبورج.