اخبار الرياضه

بدون راحة.. بيراميدز يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة البلدية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

ياسر رشاد - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد استعدادا لمواجهة بلدية المحلة في الممتاز. 

إقرأ أيضًا..

ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صوراً من التدريبات الجماعية في اليوم معلقاً:" لا وقت للراحة".

d690ecb4eb.jpg
5919038fc5.jpg

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الكروي بنادي بيراميدز نظيره بلدية المحلة يوم الأربعاء في المباراة المقرر لها استاد السويس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ضمن الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة.

 

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا