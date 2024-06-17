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رقم تاريخي لهاري كين بعد مشاركته أمام صربيا في بطولة أمم أوروبا 2024

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن النجم الإنجليزي هاري كين من تحقيق رقماً قياسياً رفقة منتخب إنجلترا، بعد مشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام منتخب صربيا في بطولة أمم أوروبا 2024 بألمانيا.

ويتواجد هاري كين في التشكيلة الأساسية للمنتخب الإنجليزي أمام نظيره المنتخب الصربي، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حالياً، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة ببطولة يورو 2024.

وبمشاركة كين في مباراة اليوم، أصبح أكثر لاعب خوضاً للمباريات في تاريخ المنتخب الإنجليزي في البطولات الكبرى.

ووصل عدد مباريات هاري كين الدولية في البطولات الكبرى رفقة المنتخب الإنجليزي إلى 24 مباراة، متخطياً نجم الإنجليزي السابق أشلي كول صاحب ال 23 مباراة دولية في البطولات الكبرى رفقة المنتخب الإنجليزي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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