برشلونة يخسر لاعبه لصالح تشيلسي

ياسر رشاد - القاهرة - يتحرك نادي تشيلسي من أجل التعاقد مع مارك جويو، مهاجم برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل من أجل تعزيز خط الهجوم.

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي تشيلسي قرر تفعيل الشرط الجزائي في عقد مارك جويو مهاجم نادي برشلونة، الذي يقدر قيمته بـ 6 مليون يورو.

وأشارت التقارير إلى أن نادي برشلونة خسر لاعبه جويو لأن حال تفعيل تشيلسي للشرط الجزائي للاعب سيرحل المهاجم الإسباني.

تابعت أن جويو لم يكشف عن موقفه النهائي من الرحيل عن برشلونة إلى صفوف تشيلسي بعد العرض المالي الكبير الذي حصل عليه اللاعب الإسباني.

وواصلت أن برشلونة لا يعتقد أن رحيل جويو مؤثر على البارسا، بشكل كبير لأنه يتوقع أنه لن يلعب بشكل كبير مع الفريق الأول.

وجويو لعب في أحد المباريات مع برشلونة أمام ريال مديد وسجل هدف الفوز، ما جعله يبرز سريعا لكنه لا يشارك كثيرا مع الفريق الأول ما يجعل رحيله ليس مؤثرا.

