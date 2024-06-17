شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات قوية فى الجولة الـ26 بالدوري الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل اليوم، الاثنين، منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري تزامناً مع ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.

وتقام اليوم الاثنين 3 مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري، حيث يستضيف الجونة نظيره البنك الأهلي باستاد خالد بشارة في الرابعة عصر اليوم، بينما يحل إنبي ضيفاً على الإسماعيلي باستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً، فيما يلاقى الزمالك نظيره المصري البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية في السابعة مساءً أيضاً.

مواعيد مباريات الجولة الـ"26" لمسابقة الدوري المصري

الاثنين 17 يونيو

_ الزمالك ضد المصرى باستاد برج العرب الساعة 7

_ الإسماعيلى ضد إنبى باستاد الإسماعيلية الساعة 7

_ البنك الاهلى ضد الجونة باستاد خالد بشارة الساعة 4



الثلاثاء 18 يونيو

_ الاتحاد السكندرى ضد الأهلى باستاد الإسكندرية الساعة 7

_ زد ضد فاركو الساعة 7 مساء باستاد بتروسبورت

_ سموحة ضد الداخلية الساعة 4 مساء باستاد الاسكندرية



الأربعاء 19 يونيو

_ بيراميدز ضد بلدية المحلة الساعة 7 باستاد السويس

_ سيراميكا ضد مودرن فيوتشر الساعة 7 باستاد المقاولون العرب

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري



وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.