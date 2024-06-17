شكرا لقرائتكم خبر عن موديست يعود لدكة الأهلى في مباراة الاتحاد بفرمان كولر والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى على جلوس لاعبه الفرنسي انتونى موديست مهاجم الفريق على مقاعد البدلاء في مباراة الاتحاد السكندري.

وشارك موديست أساسياً في مباراة الاهلى وفاركو التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بالدوري وظهر بشكل متراجع وأهدر العديد من الفرص السهلة أمام المرمى.

ويرغب كولر في الاستعانة بمحمود كهربا لقيادة خط هجوم الأهلى أمام زعيم الثغر في ظل الإصابة التي يعانى منها الفلسطيني وسام أبو على مهاجم الفريق الاساسى.

يستعد الأهلى لمواجهة زعيم الثغر المقرر لها السابعة مساء غداً الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف لضمان تحقيق انتصار جديد على الاتحاد ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.