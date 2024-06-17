إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي أمام إنبي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير الفني إيهاب جلال تشكيل فريق الإسماعيلي أمام إنبي في المواجهة المرتقبة التي ستجمع بينهما على ملعب استاد الإسماعيلية لحساب الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وجاء تشيكل الإسماعيلي للمباراة كالأتي :

حارس المرمى: محمد فوزي.

الدفاع: عبدالكريم مصطفى ومحمد نصر، وعماد حمدي وحاتم سكر.

الوسط: هشام محمد ومحمد مخلوف، ومروان حمدي وإيريك تراوري، خالد النبريصي.

الهجوم: نادر فرج.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من..

أحمد عادل ومحمد عمار، وعصام صبحي ومحمد دسوقي، وعمر الساعي وعلي الملواني، ومحمد عبدالسميع وعبدالرحمن الدح، وباسم مرسي.