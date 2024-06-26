حسام أشرف في صدارة الترتيب.. هدافي الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الـ 28

ياسر رشاد - القاهرة - يعتلي حسام أشرف لاعب بلدية المحلة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024، قبل انطلاق مواجهات الجولة الـ 28.
وتنطلق منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، غدا الخميس 27 يونيو الجاري.
ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الـ 28
1- حسام أشرف، بلدية المحلة 12 هدفا
2- فيستون كالالا مايلي، بيراميدز 11 هدفا
3- مابولولو، الاتحاد السكندري 10 أهداف
4- ياو أنور، البنك الأهلي 9 أهداف
4- حسام حسن، سموحة 9 أهداف
5- احمد بلحاج، سيراميكا كليوباترا 8 أهداف
5- صديق أويجولا، سيراميكا كليوباترا 8 أهداف
5- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد إف سي 8 أهداف
5- محمد سالم، المقاولون العرب 8 أهداف
6- إبراهيم عادل، بيراميدز 7 أهداف
6- ميدو جابر، المصري البورسعيدي 7 أهداف
6- كريم بامبو، البنك الأهلي 7 أهداف
6- أحمد سيد زيزو، الزمالك 7 أهداف
6- أحمد ياسر ريان، سيراميكا كليوباترا 7 أهداف