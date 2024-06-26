حسام أشرف في صدارة الترتيب.. هدافي الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الـ 28

ياسر رشاد - القاهرة - يعتلي حسام أشرف لاعب بلدية المحلة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024، قبل انطلاق مواجهات الجولة الـ 28.

وتنطلق منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، غدا الخميس 27 يونيو الجاري.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الـ 28



1- حسام أشرف، بلدية المحلة 12 هدفا

2- فيستون كالالا مايلي، بيراميدز 11 هدفا

3- مابولولو، الاتحاد السكندري 10 أهداف

4- ياو أنور، البنك الأهلي 9 أهداف

4- حسام حسن، سموحة 9 أهداف

5- احمد بلحاج، سيراميكا كليوباترا 8 أهداف

5- صديق أويجولا، سيراميكا كليوباترا 8 أهداف

5- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد إف سي 8 أهداف

5- محمد سالم، المقاولون العرب 8 أهداف

6- إبراهيم عادل، بيراميدز 7 أهداف

6- ميدو جابر، المصري البورسعيدي 7 أهداف

6- كريم بامبو، البنك الأهلي 7 أهداف

6- أحمد سيد زيزو، الزمالك 7 أهداف

6- أحمد ياسر ريان، سيراميكا كليوباترا 7 أهداف