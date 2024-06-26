غيابات الاهلي عن مباراة فاركو القادمة بالدوري المصري

ضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، خاصة قبل مواجهة فاركو المقبلة ببطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها يوم الجمعة القادم.

وتأكد غياب عمر كمال عبد الواحد، الظهير الأيمن بالفريق الأحمر عن مباراة فاركو المقبلة، والمقرر لها الجمعة ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وكان عمر كمال قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الأمامية، حيث تضاءلت فرص لحاقه بمباراة فاركو القادمة، والمقرر لها يوم الجمعة القادمة.

وتقرر أن يغيب أن بيرسي تاو عن مباراة الاهلي القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب إصابته في العضلة الأمامية، كما يغيب علي معلول لإصابته في وتر أكيلس.

وكان مقررًا أن يخوض النادي الاهلي مواجهة الزمالك أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر الدوري المصري، إلا أن الفريق الأبيض انسحب من المباراة.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 21 مباراة