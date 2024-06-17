"رقم تاريخي".. رومانيا تضرب أوكرانيا بثلاثية نظيفة في افتتاح مشوارها باليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

فاز منتخب رومانيا على نظيره الأوكراني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الاثنين على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو2024".

وسجل الهدف الأول لمنتخب رومانيا نيكولاس ستانسيو في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول من المباراة، ثم أضاف رازفان مارين الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وبعد دقائق قليلة خطف المنتخب الروماني الهدف الثالث عن طريق دينيس دراجوش في الدقيقة 57 ، لينتهي اللقاء بفوز رومانيا بثلاثية دون رد.

ويعتبر فوز رومانيا على أوكرانيا اليوم هو الفوز الثاني في تاريخ مشاركة المنتخب الروماني ببطولة كأس الأمم الأوروبية، حيث كان الفوز الأول على حساب إنجلترا بنتيجة 3-2 في نسخة 2000.

اقرأ أيضًا:

إذاعة إسبانية توضح.. هل يشارك كريستيانو رونالدو في مونديال 2026؟

"يريد المشاركة في دوري الأبطال".. صراع بين كفاراتسخيليا ونابولي حول مستقبل اللاعب