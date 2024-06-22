كريستيانو رونالدو يحقق رقمًا قياسيًا في يورو 2024

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، رقمًا استثنائيًا في بطولات كأس أمم أوروبا، خلال مواجهة تركيا.

وصنع رونالدو، الهدف الثالث للبرتغال في مرمى تركيا، والذي سجله اللاعب برونو فيرنانديز.

وتشير المباراة حاليًا إلى تقدم منتخب البرتغال على نظيره تركيا، نتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

وبحسب ما ذكرته شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإنه بالإضافة إلى كونه أعلى هداف في تاريخ بطولة أوروبا “اليورو”، فإن كريستيانو رونالدو لديه الآن أيضًا أكبر عدد من التمريرات الحاسمة (7) على الإطلاق (منذ 1968) في المسابقة.

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ويستضيف ملعب سيجنال إيدونا بارك، مباراة البرتغال ضد تركيا، في السابعة مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت – روبن دياز – بيبي – نونو مينديز.

الوسط: جواو بالينيا – فيتينيا – برونو فيرنانديز.

الهجوم: رفائيل لياو – كريستيانو رونالدو – برناردو سيلفا.