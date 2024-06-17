شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز منفعلا: خسرنا من المصرى بفعل فاعل وأنا هنا للدفاع عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الأداء التحكيمى فى مواجهة المصرى التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد برج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتى انتهت بفوز المصرى بنتيجة 2 - 1.

وقال جوميز، فى تصريحاته لقناة أون سبورت عبر المباراة: "ما حدث اليوم كان من المفترض عدم حدوثه، فنحن كجهاز ولاعبين لم نقصر، وفى النهاية خسرنا المباراة بفعل فاعل".

وأضاف المدير الفنى للزمالك: "المصريون رائعون ولديهم فكر ورغبة كبيرة فى العمل ويعملون دائمًا بقلب، وهذا ما يجعل الدورى المصرى مميزا، لكن من الصعب جدًا أن يكون هذا هو حالنا فى التحكيم".

وتابع المدير الفنى للزمالك: "ضربة الجزاء لا بد أن تُحتسب هدفا، وكان يجب على حكم الراية وتقنية الفار التدخل لحسمها، والسؤال الذى أريد أن أطرحه (إحنا عايزين إيه من الكرة المصرية؟) عايزين نهزر ولا نلعب كرة بجد".

واختتم جوميز تصريحاته قائلا: "أنا هنا للدفاع عن الزمالك والنادى الذى أعمل به، ونريد أن تمتلئ المدرجات بالجماهير، فيجب أن نحترمهم".

وحقق فريق المصرى البورسعيدى الفوز على الزمالك بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد برج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل للمصرى البورسعيدى فخر الدين بن يوسف ومحمد الشامى، وسجل هدف الزمالك يوسف أوباما، ليتكرر فوز الفريق البورسعيدى على الزمالك فى الدور الثانى من البطولة الحالية.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المصرى البورسعيدى للنقطة 42 فى المركز الثانى، فيما يقع الزمالك فى المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة.