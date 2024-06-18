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ليفربول و إيبسويتش تاون.. محمد صلاح وسام مرسي في صدام مصري في انطلاق البريميرليج

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت رابطة جدول مواعيد مباريات الموسم الجديد من مسابقة البريميرليج وأسفرت عن صدام مصري بين محمد صلاح وسام مرسي، وذلك من خلال مباراة وإيبسويتش تاون في انطلاق المسابقة.

ويبدأ ليفربول مشواره في البريميرليج يوم السبت 17 أغسطس المقبل حيث ستقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت "القاهرة".

وصعد إيبسويتش تاون بقيادة النجم المصري سام مرسي إلى الدوري الإنجليزي هذا الموسم وسيبدأ رحلته بمواجهة من العيار الثقيل أمام ليفربول.

مواعيد الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2024/2025

https://x.com/premierleague/status/1802974531214291162?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1802974531214291162%7Ctwgr%5E76c8db7cfca6fb254ef3f5dc932d860dcd61b57a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.btolat.com%2Fnews%2F346198

الجمعة 16 أغسطس

مانشستر يونايتد ضد فولهام - 10 مساءًا بتوقيت "القاهرة".

السبت 17 أغسطس

إيبسويتش تاون ضد ليفربول - 2:30 ظهرًا.

آرسنال ضد ولفرهامبتون - 5 عصرًا.

إيفرتون ضد برايتون - 5 عصرًا.

نيوكاسل ضد ساوثهامبتون - 5 عصرًا.

نوتينجهام فورست ضد بورنموث - 5 عصرًا.

وست هام يونايتد ضد أستون فيلا - 7:30 مساءً.

الأحد 18 أغسطس

برينتفورد ضد كريستال بالاس - 4 عصرًا.

ضد مانشستر سيتي - 6:30 مساءً.

الإثنين 19 أغسطس

ليستر سيتي ضد توتنهام - 10 مساءً.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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