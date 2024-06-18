شكرا لقرائتكم خبر عن بواتنج وخالد الغندور وساليفو في تشكيل الاتحاد الرسمي لمباراة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري تشكيل الفريق لمباراة الأهلي المقرر لها السابعة من مساء اليوم ،الثلاثاء ، باستاد برج العرب في الجولة الـ26 لبطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الاتحاد ، كلاً من : المهدي سليمان ، سيف تقا- محمود شبانة- إسلام أبو سليمة- هشام صلاح -كريم الديب- - مورو ساليفو- عمرو صالح -خالد الغندور- بنجامين بواتنج وأحمد عيد

فيما يجلس على مقاعد البدلاء ، كلأ من ، أحمد غنيم وناصر ناصر وفوزي الحناوي وعمر صلاح وعبد الغني محمد وشريف رضا ومازن أشرف والحبيب حسن وفان ديرك.

أما تشكيل الأهلي ، فيضم : محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، محمد عبد المنعم ، أكرم توفيق ، عمر كمال عبد الواحد ، كريم فؤاد ، حسين الشحات، مروان عطية ، امام عاشور ، أحمد عبد القادر ومحمود عبد المنعم كهربا.

ويجلس على دكة الأهلي ، كلاً من : مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم - رضا سليم - أليو ديانج - عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – موديست – طاهر محمد وأحمد نبيل كوكا.

يحتل الأهلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في مثلها وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.

ويُدير مباراة الأهلي والاتحاد السكندري الليلة طاقم تحكيم مكون من، طارق مجدى.. حكم ساحة، حكمان مساعدان.. أحمد توفيق ومصطفى حسن، حكم رابع.. وائل فرحان، وحكام الفيديو.. محمد عادل وشريف عبد الله.