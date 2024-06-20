تشكيل منتخب إيطاليا المتوقع لمواجهة إسبانيا الليلة.. ثلاثي بالهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب إيطاليا لمواجهة قوية مساء اليوم الخميس، ضد نظيره منتخب إسبانيا على أرضية ” فيلتينس أرينا”، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة يورو 2024.

تشكيل إيطاليا المتوقع أمام إسبانيا في يورو 2024

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: كالافيوري، دي ماركو، جيونالي، باستوني.

خط الوسط: برايان كريستانتي، بيليجريني ،باريلا، جورجينيو.

خط الهجوم: فرتسيتي ، سكاماكا، فيديريكو كييزا.

ويتنافس المنتخبان على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية حيث فاز كلاهما في الجولة الأولي، المنتخب للآزوري حقق الفوز على منتخب ألبانيا بهدفين مقابل هدف.

ونجح المنتخب الإسباني في الفوز على منتخب كرواتيا بثلاثيه نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين في المباراة الأفتتاحية عن طريق ألفارو موراتا، فابيان رويز، داني كارفخال.

موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا

المباراة تقام في العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وتذاع على قناة بى إن سبورت ماكس 1.

معلق مباراة ايطاليا واسبانيا

وأسندت قناة بى إن سبورت مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلق علي سعيد الكعبي.