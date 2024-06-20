شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد ياسر إبراهيم لتشكيل الأهلى أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على عودة لاعبه ياسر إبراهيم مدافع الفريق للتشكيل الأساسى فى مباراة الداخلية.

ويستعد الأهلى لمواجهة الداخلية فى المباراة المقرر لها السابعة مساء غد الجمعة فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى عشر لمسابقة الدورى المصرى.

وجلس ياسر إبراهيم على دكة بدلاء الأهلى فى مباراة الاتحاد السكندرى التى فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد ضمن سياسة التدوير التى يتبعها الجهاز الفنى بين اللاعبين لمواجهة ضغط المباريات.

وتعد مباراة الأهلى والداخلية مهمة فى رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدورى عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الاتحاد السكندرى التى فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد، لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفا.

فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مواجهة وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.