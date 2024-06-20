البحرين تستضيف تجارب بداية الموسم لسباقات الفورميلا وان موسم 2025

ياسر رشاد - القاهرة - بات من المؤكد أن تستضيف مدينة المنامة عاصمة مملكة البحرين تجارب ما قبل بداية الموسم المقبل لسباقات الفورميلا وان لموسم 2025 وفقا لما كان مقررا من قبل.

وفضلت اغلب فريق الفورميلا وان استمرار التجارب ما قبل الموسم في مملكة البحرين رغم عدم استضافة البحرين للجولة الاولى في بطولة العالم للفورميلا وان في بطولة العالم الموسم المقبل وانتقالها إلى حلبة ملبورن في استراليا بسبب تزامن موعدها مع شهر رمضان المبارك حيث اعتادت البحرين على استضافة التجارب منذ عدة أعوام حيث كانت تقام قبل ذلك في مدينة برشلونة الاسبانية الا ان البحرين تعد مكانا نموذجيا بالنسبة لفريق الفورميلا وان حيث لا ترغب الفرق في نقل سياراتها و أجهزتها من أماكن بعيدة طما تتمتع البحرين بأجواء مثالية لسباقات الفورميلا وان .

وكان النقاش قد بدأ قبل أسابيع حول مكان استضافة تجارب ما قبل الموسم حيث رفضت الفرق إقامتها في استراليا بينما كان هناك اتجاه للعودة إلى برشلونة من جديد قبل الموافقة على عدم تغيير حلبة صخير في المنامة .

ورغم ان الموعد النهائي لإجراء التجارب لم يحدد بشكل نهائي الا ان الموعد الأخير لها ربما يكون ٢٦ فبراير نظرا لان بداية شهر رمضان ستكون ٢٨ فبراير وعلى هذا فان من المناظر ان تقوم الفرق بالعودة إلى أوربا بعد التجارب لإجراء اللمسات الأخيرة قبل السفر إلى استراليا من اجل الجولة الاولى على حلبة ملبورن يوم ١٦ مارس ٢٠٢٥ .