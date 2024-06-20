ترتيب دورة الترقي للدوري الممتاز قبل الجولة الحاسمة

ياسر رشاد - القاهرة - تقترب دورة الترقي المؤهلة إلى مسابقة الدوري المصري الممتاز من الفصل الأخير، بعد انتهاء الجولة الخامسة والتي منحت حرس الحدود الصدارة ومن خلفه سبورتنج.

وكان حرس الحدود قد خطف فوزا مثيرا على الترسانة بهدفين مقابل هدف، بينما سقط سبورتنج في فخ التعادل مع منتخب السويس بهدفين لكل فريق.

حرس الحدود تصدر ترتيب دورة الترقي إلى الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط جمعهم من 3 انتصارات وخسارة وتعادل ويلاحقه سبورتنج بفارق نقطتين من انتصارين وتعادلين وخسارة واحدة.

نتائج الجولة الخامسة جعلت مباراة حرس الحدود وسبورتنج مصيرية لكل الفريقين في الجولة الأخيرة في دورة الترقي المؤهلة إلى الدوري الممتاز، إذ أمام سبورتنج فرصة واحدة وهي الفوز لانتزاع الصدارة من حرس الحدود، بينما يمتلك الفريق العسري خياري الفوز والتعادل للعودة مرة أخرى إلى الدوري الممتاز.

نجح حرس الحدود في مواصلة انفراده بصدارة دورة الترقى المؤهلة للممتاز، بعدما خطف فوزا ثمينا عصر اليوم من الترسانة بهدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المكس بالإسكندرية في الجولة الخامسة للدورة لينفرد بصدارة جدول الترتيب برصيد 10 نقاط .

ومن المقرر أن تحدد الجولة السادسة والأخيرة المقرر إقامتها الأربعاء المقبل الفريق الصاعد بشكل رسمي لدورى الأضواء عندما يستضيف سبورتنج نظيره حرس الحدود على ستاد المكس ، بينما يخوض الترسانة والسويس مباراتهما للشهرة وتحسين الصورة بعد ابتعادهما بشكل رسمي عن تذكرة الصعود .