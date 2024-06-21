كييزا ضد يامال.. تشكيل مباراة إسبانيا وإيطاليا في يورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا التشكيل الرسمي لمواجهة إيطاليا في الجولة الثانية بدور المجموعات من يورو 2024.

وشهد التشكيل تواجد أصغر لاعب في تاريخ اليورو صاحب الـ16 عاما، لامين يامال، بالإضافة إلى رودري وبيدري وموراتا.

وجاء تشكيل إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: سيمون.

خط الدفاع: كوكوريلا - لابورت - لي نورماند - كارفاخال.

خط الوسط: رودري - بيدري - رويز.

خط الهجوم: لامين يامال - موراتا - ويليامز.

وعلى الجانب الآخر، جاء تشكيل إيطاليا لمواجهة إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو - باستوني - كالافاريو - ديماركو.

خط الوسط: باريلا - بيليجريني- جورجينيو.

خط الهجوم: كييزا - سكاماكا - فراتيسي.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.