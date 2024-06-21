بصناعة ميسي.. الأرجنتين تضيف الهدف الثاني أمام كندا

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم منتخب الأرجنتين على كندا بالهدف الثاني لتصبح النتيجة 2-0 لصالح التانجو في المباراة التي تجمع بينهما فجر اليوم الجمعة في المباراة الافتتاحية من بطولة كوبا أمريكا.

أحرز لاوتارو مارتينيز مهاجم الأرجنتين الهدف الثاني لصالح منتخب بلاده في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، بعد تمريرة من ليونيل ميسي للاعب الذي سددها في شباك الخصم.

وكان جوليان ألفاريز قد سجل هدف الأرجنتين الأول في الدقيقة 49 من عمر المباراة من تسديدة سكنت شباك كندا ، ليتقدم التانجو بأولى أهداف اللقاء.

ويبدأ منتخب الأرجنتين رحلة الدفاع عن لقب كوبا أمريكا حيث أنه بطل النسخة الماضية على حساب البرازيل في عام 2021 ويمتلك منتخب التانجو 15 لقبا من البطولة القارية جعلته الأكثر تتويجا باللقب بالتساوي مع منتخب أوروجواي.

ويقع منتخب الأرجنتين في المجموعة الأولى ضمن منافسات كوبا أمريكا 2024 بجانب كل من، كندا وتشيلي، و بيرو.