كوبا أمريكا.. ميسي يكشف حقيقة تعرضه للإصابة في مباراة تشيلي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني، عن سبب تراجع مستواه خلال مواجهة منتخب بلاده مع تشيلي الذي أقيم صباح اليوم في بطولة كوبا أمريكا.

إصابة ميسي

وقال ميسي بشأن حالته الصحية عقب الفوز على تشيلي: "كنت أعاني من التهاب في الحلق والحمى الأيام الماضية، ربما هذا أثر على مستواي اليوم".

وأكمل: "أنا أشعر بالقليل من الانزعاجات، لكنني تمكنت من إنهاء المباراة، أتمنى أن لا يكون هُناك أي شيء خطير".

واستطاع المنتخب الأرجنتيني استكمال مشواره في بطولة كوبا أمريكا، بتحقيق فوزًا مهمًا بهدف نظيف على حساب تشيلي، لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

وارتفع رصيد منتخب الأرجنتين بهذا الانتصار، إلى 6 نقاط معززًا صدارة ترتيب المجموعة الأولى، ليبلغ رسميا الدور ربع نهائي قبل لقاء الجولة الأخيرة ضد بيرو.

وكان منتخب الأرجنتين قد انتصر في الجولة الافتتاحية للمجموعة على كندا بهدفين دون مقابل، بفضل ثنائية جوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز.

وتوقف رصيد منتخب تشيلي في المقابل، عند نقطة واحدة بالتساوي مع بيرو في المركزين الثالث والرابع بينما يحتل منتخب كندا الوصافة برصيد 3 نقاط.