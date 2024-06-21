شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على الداخلية فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلى لمواجهة الداخلية مساء اليوم الجمعة فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى المصرى، وهى المباراة التى يرغب خلالها المارد الأحمر فى الفوز من أجل مواصلة الانتصارات المحلية لمواصلة الزحف نحو قمة الدورى والحفاظ على لقب البطولة المحلية.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.30 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية للداخلية 3.70 مليون يورو.

وتعد مباراة الأهلى والداخلية مهمة فى رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدورى عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

وعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الاتحاد السكندري التي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والداخلية في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.