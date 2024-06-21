شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات جمعت الزمالك مع فاركو قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الزمالك وفاركو في السابعة مساء اليوم الجمعة على ملعب المقاولون العرب في المواجهة المؤجلة من الأسبوع الثانى عشر بمسابقة الدورى المصري الممتاز (دورى nile)،في لقاء يبحث فيه الفريقين عن نتيجة إيجابية خاصة بعد تعرض الفارس الأبيض للخسارة في المباراة الماضية أمام المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف وموقف فاركو الصعب في جدول الترتيب.

التقى الزمالك مع فاركو فى 6 مباريات قبل لقاء الليلة بواقع 4 مباريات بالدوري ولقاء بكأس الرابطة ولقاء بكأس مصر ، حقق الفارس الأبيض فوزين وخسر مرتين وتعادل مرتين وسجل فاركو ثمانية أهداف فى شباك الزمالك بينما تلقت شباكه 6 اهداف.

واستعاد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز ورقة رابحة متمثلة في ناصر ماهر بعد تعافيه من إصابة الركبة التي أبعدته عن المباراة الماضية أمام المصري البورسعيدى وانتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف ليكون اللاعب تحت تصرف مدربه ومن المتوقع أن يقتحم التشكيل الأساسى للمباراة في ظل الغيابات الكثيرة التي يعانى منها الفريق،كما يعود عمر جابر لصفوف الفريق بعد تخلفه عن لقاء الفريق البورسعيدى بسبب الإيقاف.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.