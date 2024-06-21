نادي تركي يهتم بالتعاقد مع ساديو ماني.. وهذا موقف النصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يهتم نادي فنربشخة التركي بالتعاقد مع السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع "Todofichajes"، أن نادي فنربخشة أبدى اهتمامه بالتعاقد مع ساديو ماني خلال الانتقالات الصيفية الحالية، مستغلا خروجه من حسابات النصر للموسم المقبل.

وأضاف الموقع، أن النصر سيوافق على رحيل ماني إلى النادي التركي، ولكن بشرط الحصول على عرض مالي قوي، لتعويض مكانه، وطلب الفريق السعودي الحصول على 15 مليون يورو.

وفي حالة عدم حصول النصر على العرض المالي المطلوب، سيتم اتخاذ قرار بإعارة ماني، ودخل نادي القادسية ضمن الخيارات المطروحة.

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