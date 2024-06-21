شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يسجل هدف الزمالك الثانى فى شباك فاركو من ضربة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل عبد الله السعيد، لاعب الزمالك، الهدف الثانى لفريقه فى شباك فاركو من ضربة جزاء فى الدقيقة 51 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة، خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – ناصر ماهر، خط الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمود الشناوي وياسر حمد ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمد السيد وعمار ياسر وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وناصر منسي.

ويضم تشكيل فاركو كلاً من.. حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا، خط الدفاع: عزمي غوما - ياسين السيد - محمود البدري - أحمد جمال، خط الوسط: أحمد البحراوي – كنجسلي سوكاري – أحمد فؤاد – محمود جهاد، خط الهجوم: سيف تيري - شكري نجيب.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد نديم ورامي صبري ومحمد فخري وعمرو جمال وعمرو ناصر ووليد مصطفى ووليد علي ومحمد عز ومحمود عماد.

ويحتل الزمالك المركز الحادى عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق 9 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 6 هزائم وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا.