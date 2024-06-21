الزمالك يفوز على فاركو بثنائية نظيفة في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الفوز على نظيره فاركو بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل مصطفى شلبي هدف التقدم لنادي الزمالك في الدقيقة 15 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين حارس مرمى فاركو.

وأنقذ حارس فاركو هدفا محققا للزمالك بعد إبعاد رأسية المثلوثي من على خط المرمى.



وسجل فاركو هدف التعادل في الدقيقة 35 لكن سرعان ما ألغاه حكم المباراة بسبب وجود حالة تسلل على اللاعب سيف تيري.

وأهدر سيف تيري التعادل لمصلحة فاركو بعد كرة مرتدة سددها بجوار مرمى محمد صبحي.



وضاعف عبد الله السعيد النتيجة للزمالك من علامة الجزاء في الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني.



وأضاع يوسف أوباما هدفا ثالثا للزمالك بعد تمرمة بينية من موتيابا سددها خارج المرمى.

تشكيل الزمالك أمام فاركو

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمود الشناوي وياسر حمد ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمد السيد وعمار ياسر وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وناصر منسي.



تشكيل فاركو أمام الزم