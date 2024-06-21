ترتيب الدوري المصري بعد فوز الاهلي والزمالك

حقق فريق الاهلي فوزًا هامًا على نظيره الداخلية بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز

وفي الدقيقة 25، نجح محمد مجدي أفشة في تسجيل الهدف الأول للأهلي، بعد تمريرة عرضية رائعة من إمام عاشور داخل منطقة الجزاء.

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عاد فريق الداخلية إلى المباراة، بعد حصوله على ركلة جزاء في الدقيقة 44، سجل منها كريم يحيى هدف التعادل.

وفي الشوط الثاني، واصل الاهلي ضغطه على مرمى الداخلية، وتمكن من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 684 بعد لعبة جماعية رائعة انتهت بتسديدة قوية من عمرو السولية اصطدمت بأحد مدافعي الداخلية وتهدّدت داخل الشباك.

في نفس التوقيت فاز الزمالك على فاركو بهدفين مقابل لاشئ، في المباراة أقيمت اليوم في نفس التوقيت.

وسجل الزمالك الهدف الأول عن طريق مصطفى شلبي في الدقيقة الخامسة عشر بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 52 عن طريق عبد الله السعيد من ركلة جزاء.

وجاء ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز:

1- بيراميدز – 59 نقطة – 24 مباراة.

2- الاهلي – 42 نقطة – 18 مباراة.

3- المصري – 42 نقطة – 25 مباراة.

4- زد – 38 نقطة – 24 مباراة.

5- فيوتشر – 38 نقطة – 25 مباراة.

6- سموحة – 38 نقطة – 25 مباراة.

7- إنبي – 37 نقطة – 25 مباراة.

8- الاتحاد السكندري- 36 نقطة – 26 مباراة.

9- الزمالك- 34 نقطة – 20 مباراة.

10- سيراميكا كليوباترا – 34 نقطة – 25 مباراة.

11- طلائع الجيش – 33 نقطة – 24 مباراة.

12- الجونة – 31 نقطة – 26 مباراة.

13- الإسماعيلي – 28 نقطة – 26 مباراة.

14-البنك الأهلي- 24 نقطة – 26 مباراة.

15- فاركو – 22 نقطة – 26 مباراة.

16- بلدية المحلة – 22 نقطة – 24 مباراة.

17- المقاولون العرب – 19 نقطة – 24 مباراة.

18- الداخلية – 15 نقطة – 26 مباراة.