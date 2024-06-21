هدف وحيد يفصل عبد الله السعيد عن معادلة رقم الضظوي

اقترب عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من معادلة رقم تاريخي في الدوري المصري الممتاز.

وبات عبد الله السعيد، على بعد هدف واحد من معادلة عدد أهداف السيد الضظوي كثالث لاعب الأكثر تهديفًا في الدوري المصري الممتاز.

وسجل السعيد حتى الآن 126 هدفًا في المركز الرابع بينما الضظوي في المركز الثالث برصيد 127 خلف حسام حسن صاحب الـ 168 هدفًا خلف حسن الشاذلي صاحب المركز الأول بـ 173.

اقرأ ايضًا..عبد الله السعيد يعزز رقمًا تاريخيًا في الدوري المصري

تألق عبد الله السعيد، لاعب خط وسط نادي الزمالك، وقدم أداءً مميزًا في مباراة فريقه أمام فاركو، التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحصل السعيد على جائزة أفضل لاعب في المباراة، حيث تسلم الجائزة من مراقب المباراة عقب انتهاء اللقاء مباشرة في أرضية الملعب.

حقق فريق الزمالك فوزًا هامًا على نظيره فاركو بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

افتتح مصطفى شلبي التسجيل للزمالك في الدقيقة 15، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء استغل بها ارتداد الكرة إليه.

وفي الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك بعد عرقلة يوسف أوباما داخل منطقة الجزاء، تصدى لها بنجاح عبد الله السعيد، مسجلًا الهدف الثاني

بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 34 نقطة في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد فاركو عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر.