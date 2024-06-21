ضربة مزدوجة لـ جوميز في الزمالك قبل القمة ضد الاهلي

تلقى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضربة جديدة قبل مواجهة الاهلي، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويفقد نادي الزمالك، محمد شحاتة، لاعب وسط الفريق، في مواجهة الاهلي، المقبلة ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

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ويغيب شحاتة عن مباراة الاهلي بسبب تراكم الإنذارات، بعدما حصل على البطاقة الصفراء مرتين في مباراتي الإسماعيلي والمصري وفاركو.

وفي سياق متصل أكد محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن اللاعب حسام عبد المجيد قد تعرض لشد خفيف في العضلة الخلفية خلال مباراة فاركو التي أقيمت اليوم الجمعة.

وأوضح أسامة أن عبد المجيد شعر بثقل في العضلة خلال المباراة، لكنه تمكن من استكمالها بشكل طبيعي.

وذكر أسامة أن حالة عبد المجيد جيدة، ولا تُثير قلق الجهاز الفني، ومن المتوقع أن يُشارك في التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحقق الزمالك على فاركو بثنائية دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 34 نقطة .