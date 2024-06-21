"اللاعبين في جاهزية".. جوميز يتحدث عن مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، عن المباراة المقبلة للأبيض ضد الأهلي، مشيرا إلى أنه يجهز لاعبيه ويؤدي دوره.

وقال جوميز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة:" لم أتحدث مع اللاعبين بشأن المباراة المقبلة في الدوري أمام الأهلي كما تردد، لكن من الناحية الفنية أجعل اللاعبين في حالة جاهزية مستمرة، وأنا مدير فني وأؤدي دوري وفقاً للمباريات التي أراها أمامي وإذا تغيرت أي أمور لا تخصني، فأنا أحترم قرار مجلس الإدارة".

وفاز الزمالك على فاركو، بثنائية نظيفة، في لقاء مؤجل من الجولة الـ12 في الدوري المصري.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، في بيان رسمي، عدم خوض أي لقاء بعد مباراة اليوم، إلا بعد خوض جميع الفرق مباريات الدور الأول المؤجلة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك، يوم الثلاثاء المقبل، في الدور الثاني من الدوري المصري.