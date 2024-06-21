الأهلي يفوز بصعوبة على الداخلية في الدوري المصري (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق الأهلي فوزا صعبا على فريق الداخلية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتااز.

والتقي الأهلي مع الداخلية على أرضية استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري.

تقدم الأهلي عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 20، بتسديدة يسارية قوية من خارج منطقة الجزاء مستغلًا اسيست متقن من كهربا.

وفي الدقيقة 45 من الشوط الأول، أحرز كريم يحيى هدف تعادل الداخلية من ركلة جزاء تم احتسابها بعد عرقلة إسلام عبد النعيم من ياسر إبراهيم.

وفي الشوط الثاني، نجح عمرو السولية في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 84، بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت منتصف المرمى.

وبهذه النتيجة وصل الأهلي للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة خلف بيراميدز المتصدر بـ59 نقطة، بينما تجمد رصيد الداخلية عن 15 نقطة بالمركز الأخير.

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