الامارات | إيطاليا تحتضن المحطة الثالثة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتضن مضمار سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية يوم غد المحطة الثالثة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها رقم 31 التي تواصل حضورها المتميز في مشهد سباقات الخيل العالمية. وتشهد المحطة الإيطالية، مشاركة مجموعة مميزة من نخبة مرابط الخيل العربية في إيطاليا وأوروبا، في السباق الذي يقام لمسافة 2000 متر، ضمن الفئة الثانية المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، حيث تضم قائمة الخيول المشاركة كل من : (أبو دي جالورا، الرفاع، التجاني في دي سي، دو دي جالورا، دوبينوليس، جيندور دي بوزولس ، سكا دي ليجل، زيفيرو دي شيا).

وقال مطر الظاهري رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات الكأس: "سعداء بالإقبال الكبير على المشاركة من قبل نخبة مرابط الخيل الإيطالية والأوروبية في سباق المحطة الثالثة للكأس الغالية بعد فرنسا وتونس، كما نفخر ونعتز باستمرارية رسالة وأهداف جولات الكأس الغالية وفق الخطط المعتمدة والطموحة لرفعة الخيل العربي وإعلاء شأنه وتشجيع اقتناءه وتربيته".