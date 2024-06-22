"اجتماع ثم بيان".. شوبير يلمح بإقامة مباراة الأهلي والزمالك في موعدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

لمح أحمد شوبير مقدم البرامج ولاعب الأهلي الأسبق، بإقامة مباراة الأهلي والزمالك في موعدها، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الدور الثاني من الدوري المصري.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "اجتماع ثم اجتماع ثم بيان وفي النهاية المباراة في موعدها والسلام".

وكان الزمالك رفض، في بيان رسمي، خوض أي مباراة في الدور الثاني وبعد لقاء فاركو، سوى بعد انتهاء جميع الفرق من مباريات الدور الأولي، ويمكن الإطلاع على كافة تفاصيل قرارات الزمالك، اضغط هنا.