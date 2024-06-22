الامارات | تعادل تشيلي والبيرو في كوبا أميركا.. سانشيز أهدر الفوز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهى لقاء تشيلي والبيرو بالتعادل السلبي ضمن منافسات المجموعة الاولى من كوبا أميركا لكرة القدم في أرلينغتون (ولاية تكساس).

وكانت الأرجنتين حاملة اللقب افتتحت منافسات هذه المجموعة بفوزها على كندا بهدفين نظيفين لتتصدرها برصيد 3 نقاط مقابل نقطة لكل من تشيلي والبيرو ولا شيء لكندا.

وكانت مجريات اللعب رتيبة وسنحت الفرصة الأبرز طوال الدقائق التسعين لمهاجم تشيلي المخضرم ألكسيس سانشيز (36 عاماً) عندما وصلته الكرة من فيكتور دافيا داخل المنطقة والمرمى مشرع أمامه لكنه سدد الكرة عاليا.