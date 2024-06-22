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رونالدو أساسي.. التشكيل الرسمي لقمة البرتغال وتركيا في يورو 2024

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منتخب البرتغال

منتخب البرتغال

أعلن المدرب روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، عن تشكيل فريقه لمواجهة تركيا، في كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024“.

ويستضيف ملعب سيجنال إيدونا بارك، مباراة البرتغال ضد تركيا، في السابعة مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

ويسعى المنتخبان لتحقيق الفوز وحسم التأهل رسميًا إلى دور الـ 16 من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت – روبن دياز – بيبي – نونو مينديز.

الوسط: جواو بالينيا – فيتينيا – برونو فيرنانديز.

الهجوم: رفائيل لياو – – برناردو سيلفا.

وجاء تشكيل تركيا على النحو التالي:

 

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وكان منتخب البرتغال قد حقق الفوز في الجولة الأولى بهدفين لهدف على حساب منتخب التشيك، فيما حققت تركيا الفوز في الجولة الأولى على حساب منتخب جورجيا بثلاثية مقابل هدف.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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