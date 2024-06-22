تشيلسي يتعاقد مع موهبة بالميراس البرازيلي

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث تشيلسي الإنجليزي عن التعاقد مع لاعبين مميزين خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم صفوفه للاستعداد بقوة للموسم المقبل، بعد الموسم المتواضع الذي قدمه البلوز تحت قيادة المدرب السابق الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

ويتجه الفريق اللندني للتعاقد مع لاعبين صغار في السن خلال الفترة المقبلة، من أجل الهبوط بمتوسط الأعمار للاعبي البلوز بجانب رؤية الإدارة في تكوين فريق من لاعبين شباب للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

وكشف تشيلسي الإنجليزي في بيان رسمي عن تعاقده مع موهبة بالميراس البرازيلي إستيفاو ويليان من نادي بالميراس البرازيلي.

ويلعب ويليان في مركز المهاجم الصريح، حيث يبلغ من العمر 17 عامًا ويمتاز بالمهارة العالية والسرعة، بالإضافة إلى أنه يعد أحد أكثر المواهب البرازيلية خلال الفترة الحالية.

وشارك المهاجم البرازيلي مع فريقه بالميراس في 10 مباريات، حيث سجل هدفين وساهم في صناعة مثلهما.

الجدير بالذكر أن الفريق اللندني نجح في التعاقد مع المدرب إنزو ماريسكا لتدريب الفريق خلفًا للمدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.