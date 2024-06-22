رونالدو يعتلي عرش أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - واصل كريستيانو رونالدو نجم البرتغال تألقه في المسابقات الأوروبية بعد مساهمته بهدف في مباراة منتخب بلاده أمام تركيا في بطولة كأس أمم أوروبا.

واكتسح البرتغال نظيره تركيا بثلاث أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سيجنال ايدونا بارك، في مدينة دورتموند في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة اليورو، وصنع رونالدو الهدف الثالث لزميله برونو فيرنانديز.

بعد مساهمته التهديفية، حقق رونالدو رقما مميزا جديدا على الملاعب الأوروبية بعدما بات أكثر من صنع اهدافا في تاريخ البطولة.

وصل رونالدو إلى 8 أهداف جاءت من صناعته لزملاءه ليكون أكثر من صنع أهدافا في بطولة كأس أمم أوروبا.

ويعتلي رونالدو عرش البطولات الأوروبية حيث أنه أكثر من سجل اهدافا في بطولة أمم أوروبا، قبل أن يسيطر على رقم قياسي جديد بالاكثر صناعة في البطولة.

كما أن رونالدو يعد الأكثر تسجيلا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي تعد أقوى مسابقة في أوروبا للأندية، حيث سجل 140 هدفا، بالإضافة لكون النجم البرتغالي أكثر من صنع أهدافا أيضا في تاريخ المسابقة ب42 هدفا.

وحسم رفقاء رونالدو بطاقة التأهل إلى الدور المقبل بعد تحقيق انتصارين بعدما فاز في المباراة الماضية على تشيك بهدفين لهدف، قبل أن ينتصر على تركيا اليوم، ليحصد 6 نقاط ويحتل صدارة المجموعة.