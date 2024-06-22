أسطورة.. رونالدو يسيطر على الأرقام القياسية في اليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

واصل أسطورة منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، تحقيق الأرقام القياسية التاريخية في البطولات الأوروبية.

وقدم رونالدو تمريرة الهدف الثالث للبرتغال في مرمى تركيا والذي سجله برونو فيرنانديز، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة يورو 2024.

وبهذه التمريرة أصبح رونالدو أكثر لاعب في تاريخ البطولة يقدم تمريرات حاسمة برصيد 8 أسيست.

وأيضًا أكثر لاعب في تاريخ البطولة تسجيلا للأهداف برصيد 14 هدفا، وأكثر من لعب عدد من المباريات الدولية في تاريخ اليورو برصيد 27 لقاء.

وبهذا الفوز تصدر المنتخب البرتغالي ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، بينما حل تركيا وصيفا برصيد 3 نقاط.

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