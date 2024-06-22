شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يخضع لأشعة فى الزمالك لتحديد موعد عودته للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

يخضع التونسي سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لأشعة خلال الساعات القادمة للكشف عن تطورات إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها مؤخراً مع منتخب بلاده.

ويخضع سيف الجزيرى للأشعة بالتنسيق مع الجهاز الطبي للزمالك، لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية للفريق، خاصة أن اللاعب يغيب عن المباريات الأخيرة للفريق الأبيض بسبب معاناته من إصابة العضلة الخلفية.

وفي سياق مختلف يستعيد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك خدمات الثلاثى "أحمد مصطفى زيزو ونبيل عماد دونجا والسنغالى إبراهيما نداى" خلال المباراة المقبلة، والتى من المنتظر أن تكون أمام الأهلى،بالجولة 27 من الدورى.

وغاب ثلاثى الزمالك زيزو ودونجا ونداى عن مواجهة الفريق أمام فاركو التى أقيمت أمس الجمعة، على استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتى أنتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 2 - 0، بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.

وأكد مسئولو نادى الزمالك أنهم يرفضون خوض أي لقاء في الدور الثاني قبل الانتهاء من مباريات الدور الأول ليزداد الغموض حول مصير مباراة القمة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري رغم محاولات مسئولي رابطة الأندية إثناء إدارة القلعة البيضاء عن قرارها.