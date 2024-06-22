اخبار الرياضه

تشيلسي يستهدف ضم مهاجم ليل الفرنسي

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الصحفي الشهير ديفيد أورنستين عن وضع إدارة نادي أعينها على اللاعب جوناثان ديفيد مهاجم فريق ليل الفرنسي للتعاقد معه ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال اورنستين أن تشيلسي يعقد محادثات مع دافيد مهاجم ليل للحصول على توقيعه، حيث أن اللاعب يعد خيارًا رئيسيًا محتملًا لـنادي تشيلسي هذا الميركاتو الصيفي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب مع ليل الفرنسي بعد سنة لذلك قد يكون جوناثان ديفيد صفقة ممكنة.

وذكر الصحفي أورنستين أنه لا يوجد تواصل حتى الآن من إدارة تشيلسي مع نظيرتها في نادي ليل ولكن العلاقات جيدة بين الناديين، وقد تساعد في حسمها حال الدخول في مفاوضات رسمية.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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