ترتيب المجموعة الخامسة في يورو 2024 بعد فوز بلجيكا

حقق منتخب بلجيكا فوزًا هامًا على نظيره الروماني، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا يورو 2024.

سيطر منتخب بلجيكا على مجريات المباراة منذ الدقائق الأولى، وتمكن من افتتاح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، عن طريق نجمه يوري تيليمانس.

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واصل منتخب بلجيكا ضغطه على مرمى رومانيا، ونجح في تعزيز تقدمه في الدقيقة 79 من خلال نجمه كيفين دي بروين، ليُحسم النتيجة ويُؤمن فوزًا هامًا لمنتخب بلجيكا.

وبدأ منتخب بلجيكا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كاستيلس.

خط الدفاع: آرثر ثيت، فيرتونخين، فوت فايس، كاستانيي.

خط الوسط: أونانا، تيليمانس.

خط الوسط الهجومي: جيريمي دوكو، كيفين دي بروين، لوكيباكيو.

خط الهجوم: لوكاكو.

البدلاء: ديباست، تروسارد، كاراسكو، كامنسكي، سيلس، فرانكس، دي كيتيلير، مانجالا، باكايوكو، أوبيندا، فيرميرين، دي كويبر.

ترتيب المجموعة الخامسة في يورو 2024

وجاء ترتيب المجموعة بعد المباراة:

1- منتخب بلجيكا 3 نقاط

2- منتخب رومانيا 3 نقاط

3- منتخب سلوفاكيا 3 نقاط

4- منتخب أوكرانيا 3 نقاط