انقسام داخل الاهلي بسبب صفقة هجومية

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك انقسام داخل جدران النادي الاهلي بين محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للأحمر.

وقال هشام رامز مقدم برنامج “+90″، على قناة النهار:” الاهلي كان بخطط للتعاقد مع مهاجم فريق المغرب الفاسي محسن بوريكة، ولكن أصبح بعيدًا الآن عن حسابات المارد الأحمر”.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: “يوجد انقسام داخل النادي الاهلي على صفقة مهاجم فريق المغرب الفاسي بوريكة، والسويسري مارسيل كولر المدير الفني، طالب النادي بتحديد بدائل لخط الهجوم، بعد ابتعاد النادي عن التعاقد مع اللاعب.

وتحدد في وقت سابق إقامة مواجهة الاهلي والزمالك في الدور الثاني من الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل على ملعب استاد القاهرة في تمام السابعة مساءا.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز التاسع برصيد 34 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 20 مباراة.