الامارات | اشتعال صراع الهدافين في يورو 2024. وزيادة عدد "النيران الصديقة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ما يأتي ترتيب الهدافين في كأس أوروبا 2024 في كرة القدم المقامة في ألمانيا حتى 14 يوليو:

- هدفان -جمال موسيالا (ألمانيا)، إيفان سخرانس (سلوفاكيا)، جورج ميكوتادزهو(جورجيا)

- هدف -فلوريان فيرتس، كاي هافيرتس، نيكلاس فولكروغ، إيمري دجان، إيلكاي غوندوغان (ألمانيا)، كوادوو دواه، ميشال أبيشر، بريل إمبولو، جيردان شاكيري (سويسرا)، بارناباش فارغا (المجر)، ألفارو موراتا، فابيان رويس، داني كارباخال (إسبانيا)، أليساندرو باستوني، نيكولو باريلا (ايطاليا)، نديم بيرامي (ألبانيا)، آدم بوكسا، كرشيشتوف بيونتيك (بولندا)، كودي خاكبو، فاوت فيخهورست (هولندا)، كريستيان إريكسن ومورتن هيولماند (الدنمارك)، إريك يانجا وجان كارنيتشنيك (سلوفينييا)، جود بيلينغهام وهاري كاين (انكلترا)، نيكولاي ستانتشيو، رازفان مارين، دنيس دراغوش (رومانيا)، كاظم لاتشي، كلاوس غياسولا (ألبانيا)، أندري كراماريتش (كرواتيا)، لوكا يوفيتش (صربيا)، لوكاش بروفود وباتريك شيك (تشيكيا)، فرانسيسكو كونسيساو وبرناردو سيلفا وبرونو فيرنانديش (البرتغال)، مرت مولدور وأردا غولر وكريم اكتوركوغلو (تركيا)، ميكولا شابارينكو، رومان ياريمتشوك (أوكرانيا)، غيرنوتت تراونر، كريستوف باومغارتنر، ماركو أرناوتوفيتش (النمسا)، يوري تيليمانس وكيفن دي بروين (بلجيكا)

هدف عكسي

الألماني أنتونيو روديغر (في مباراة اسكتلندا)، النمساوي ماكسيميليان فوبر (في مباراة فرنسا)، التشيكي روبن هراناتش (في مباراة البرتغال)، الألباني كلاوس غياسولا (في مباراة كرواتيا)، فابيان شار (في مباراة سويسرا)، الإيطالي ريكاردو كالافيوري (في مباراة إسبانيا)، التركي ساميت أكايدين (في مباراة البرتغال).